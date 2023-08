Zwiebelkirmes: Diese Änderungen gelten für Bus und Bahn

Wenn die Zwiebelkirmes am Wochenende in Witten startet, müssen sich auch Bus- und Bahnnutzer auf viele Änderungen einstellen.

Witten. Schon bevor Wittens Volksfest am Freitag startet, müssen sich Nutzer des Nahverkehrs auf Umleitungen einstellen. Viele Linien sind betroffen.

Die Zwiebelkirmes startet zwar erst am Freitag. Doch bereits ab Mittwoch (30.8.) müssen sich nicht nur Autofahrer auf Sperrungen einstellen. Auch wer in Witten mit Bus und Bahn unterwegs ist, muss sich wegen des großen Volksfestes auf Umleitungen und Haltestellenveränderungen gefasst machen. Diese gelten dann bis Dienstagnachmittag (5.9.).

Linien 320 und 376

In Fahrtrichtung Annen und Herdecke können die Linien 320 und 376 die Haltestellen Husemannstraße, Witten Rathaus, Saalbau (beide Richtungen), Marien-Hospital, Johannisstraße, Oberstraße und Husemann-Sporthalle nicht anfahren. In Fahrtrichtung Hbf halten die Busse für die Husemannstraße an einer Ersatzhaltestelle auf der Kurt-Schumacher-Straße. Zusätzlich bedienen diese beiden Linien die Haltestelle Bachstraße.

Linien 371 (VER), 375 und 379

Die Busse der Linien 371 (VER), 375 und 379 können in Fahrtrichtung Dortmund, Annen und Langendreer die Haltestelle Husemannstraße nicht anfahren. In Gegenrichtung halten die Linien an der bereits genannten Ersatzhaltestelle auf der Kurt-Schumacher-Straße. Außerdem kann der Haltepunkt Saalbau von den Linien 371 und 375 nicht bedient werden. Alternativ zu der Haltestelle Witten Rathaus fahren die Linien in Richtung Annen und Bochum eine Ersatzhaltestelle auf der Wideystraße an.

Nachtexpress NE17

Die Nachtexpresslinie NE17 kann innerhalb des genannten Zeitraums die Haltestellen Husemannstraße und Witten Rathaus nicht anfahren. Anstelle des Haltepunktes Haus Witten wird die Haltestelle Wetterstraße bedient.

Nachtexpress NE18

Von der Nachtexpresslinie NE18 können die Haltestellen Bachstraße, Husemannstraße und Saalbau nicht bedient werden. Der Haltepunkt Witten Rathaus muss auf die Wideystraße (Höhe Beamtengarten) verlegt werden.

Änderungen während des Kirmesumzugs

Für den traditionellen Kirmesumzug am 1. September müssen in der Zeit von ca. 14.45 Uhr bis ca. 17.30 Uhr zusätzliche Umleitungen eingerichtet werden. Auf den Linien 309 und 310 fahren zwischen den Haltestellen Auf dem Jäger und Heven Dorf Busse statt Bahnen. In Fahrtrichtung Heven können dabei die Haltestellen Marien-Hospital, Witten Rathaus, Hardel, Friedrich-List-Straße und Am Steinberg nicht angefahren werden. Der Haltepunkt Berliner Straße kann in beide Richtungen nicht bedient werden.

Lesen Sie auch:

Witten: Zwiebelkirmes sorgt für Straßensperrungen

Witten: Dieses Karussell ist das Highlight der Zwiebelkirmes

Zwiebelkirmes in Witten feiert ein sensationelles Comeback

Die Ersatzbusse bedienen für die Haltestellen Bahnhofstraße, Hans-Böckler-Straße (nur in Richtung Heven), Sprockhöveler Straße (nur in Richtung Heven) und Heven Hellweg die Haltepunkte der Nachtexpresse sowie der Linien 320 und 376. Der Haltepunkt Witten Rathaus muss auf die Wideystraße (Höhe Beamtengarten) verlegt werden.

Die Linien 320, 371 (VER), 375, 376, und 379 können während des Umzugs zusätzlich die Haltestelle Witten Rathaus nicht anfahren.

+++Keine Nachrichten aus Witten mehr verpassen: Hier geht’s zu unserem kostenlosen Newsletter+++

Die Bogestra bittet alle Fahrgäste um Verständnis für diese Beeinträchtigung. Für Fragen zum Tarif, zu Linien oder Fahrzeiten kann rund um die Uhr die Servicenummer 0800 6 50 40 30 (gebührenfrei aus allen dt. Netzen) angerufen werden. Die persönlichen Verbindungen können in der elektronischen Fahrplanauskunft im Internet oder über Mutti, der Bogestra-App, abgerufen werden.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Witten