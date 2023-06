Feuerwehr Zwei Verletzte nach Verpuffung beim Grillen in Witten

Witten. Im Hinterhof eines Wittener Mehrfamilienhauses ist es beim Grillen zu einer Verpuffung gekommen. Zwei Menschen kamen in Krankenhäuser.

Beim Grillen ist es am Mittwochabend zu einer Verpuffung in Witten gekommen. Zwei Personen wurden dabei verletzt und kamen in Krankenhäuser, ein Gebäude wurde erheblich beschädigt.

Gegen 18.50 Uhr wurde die Feuerwehr zu einem Brand in die Crengeldanzstrasse gerufen. Als die Einsatzkräfte ankamen, sahen sie schon den Rauch, berichtet die Feuerwehr. Im Hinterhof eines Mehrfamilienhauses sei es beim Grillen zu einer Verpuffung einer Propangasflasche gekommen.

Anbau in Brand gesetzt und größtenteils zerstört

Dadurch sei ein Anbau in Brand gesetzt und größtenteils zerstört worden, so die Feuerwehr. Das Feuer sei schnell gelöscht gewesen. Zur Kontrolle der angrenzenden Wohnungen sei eine Drehleiter zum Einsatz gekommen. „Vereinzelte Glutnester konnten so im Dachbereich entfernt werden und eine Ausbreitung des Brandes verhindert werden“, berichtet die Feuerwehr weiter.

Durch die Verpuffung sei eine Person verletzt und in ein Bochumer Krankenhaus gebracht worden. Eine weitere Person sei mit Verdacht auf Rauchgasinhalation vom Rettungsdienst untersucht und dann ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht worden.

Gegen 21 Uhr war der Einsatz für die Kräfte der Feuerwehr mit 29 Einsatzkräften sowie 6 Kräften des Rettungsdienstes beendet. Die Ursache für die Verpuffung ist noch unklar. (red)

