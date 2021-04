Corona-Pandemie fordert weitere Opfer

Witten. Traurige Nachricht am Karfreitag: In Witten fordert die Pandemie das 108. Todesopfer. Im Kreis starben bislang 311 Menschen an Corona.

In Witten hat Corona das 108. Todesopfer gefordert. Eine 86-jährige Frau starb durch das Virus, außerdem ein 90-jähriger Mann in Schwelm. In Witten ist die Zahl aller Corona-Fälle seit Beginn der Pandemie auf 3146 gestiegen, im Kreis gibt es insgesamt 10.571 bestätigte Fälle.

Mehr als jeder zweite Infizierte in Witten leidet an einer Mutation

Von den 282 aktuell in Witten Infizierten leiden 155 an der britischen Mutation. Von den aktuell infizierten 1078 Kreisbewohnern wurden bei 486 Mutationen nachgewiesen. In den Krankenhäusern im Kreis sind derzeit 60 Menschen mit einer Corona-Infektion in stationärer Behandlung, fünf werden intensivmedizinisch betreut.

Einrichtungen mit positiven Fällen oder Verdachtsfällen in Witten sind die städt. Kita An der Erlenschule, der katholische Kindergarten St. Vinzenz, die Elterninitiative Kita Kieselchen, die Wohnstätte Dortmunder Straße sowie die Senioren-Wohngemeinschaft Hellweg.