In den Tierheimen in NRW warten viele Tiere auf ein neues Zuhause. Wer ein Tier haben möchte, sollte sich vorher die richtigen Fragen stellen.

Tiere in Not

Tiere in Not Zwei schwarze Kater: Bringen sie doppelt Glück ins Haus?

Witten. Ein bisschen schüchtern sind diese Kätzchen zwar noch. Aber trotzdem möchten sie gerne wissen: Wer kann uns ein neues Zuhause geben?

Heute sucht die Arche Noah Witten ein neues Zuhause für zwei süße Kätzchen.

Es geht um beiden Kater Lutz und Luigi, die gerade erst fünf Monate als sind. Die beiden Stubentiger sind anfangs zunächst ein bisschen schüchtern und vorsichtig. Aber wenn sie sich an ihre Menschen gewöhnt haben, ändert sich das schnell.

Wer hat Platz für diese beiden Kater? Sie warten in Witten. Foto: Arche Noah

In ihre neue Bleibe werden Lutz und Luigi nur zusammen vermittelt.

Wer lieber einen Katze oder eine andere Rasse hätte: Außer Lutz und Luigi suchen noch andere Stubentiger bei der Arche Noah in Witten ein schönes Zuhause.

So erreicht man die Arche Noah in Witten

Alle Tiere, die in der Vermittlung sind, sind auf der Homepage des Vereins Arche Noah zu finden: arche-noah-witten.de. Das Büro an der Wetterstraße 77 ist mo, di, do, fr von 15 bis 18 Uhr und sa von 10 bis 12 besetzt: 02302 28 40 996. Interessenten können sich aber außerhalb der Öffnungszeiten an die Arche wenden: 02302 57 55 8.

