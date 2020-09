Zwei junge Motorradfahrer bei Unfällen in Witten verletzt

Witten. Zwei junge Motorradfahrer sind bei Unfällen in Witten am Montag verletzt worden. Andere Fahrzeuge waren nicht aktiv beteiligt.

Gleich zweimal kam es am Montag (31.8.) in Witten zu Unfällen mit Motorradfahrern. Einmal krachte es an der Ardeystraße, einmal an der Ruhrstraße. Beide Fahrer verletzten sich leicht.

Ein 17-Jähriger fuhr mit seinem Motorrad gegen 12 Uhr auf der Ardeystraße stadtauswärts. In Höhe der Sparkasse und dem Horsthemke Backhaus musste er laut Polizei verkehrsbedingt bremsen. Dabei verlor der junge Mann die Kontrolle und stürzte. Er und seine 16-jährige Mitfahrerin aus Herdecke wurden leicht verletzt. Der junge Wittener wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Motorradfahrer baut in Witten Auffahrunfall an der Ruhrdeich-Kreuzung

Rund eineinhalb Stunden später kam es zu einem weiteren Unfall. Gegen 13.40 Uhr war ein 15-jähriger Wittener mit seinem Mofa auf der Ruhrstraße in Richtung Innenstadt unterwegs. An der Kreuzung Ruhrdeich fuhr er auf den bremsenden Pkw einer 34-jährigen Wittenerin auf. Beim anschließenden Sturz wurde er leicht verletzt. Ein Rettungswagen brachte den Schüler in ein Krankenhaus.

Das Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

