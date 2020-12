Zwei Einsätze für die Feuerwehr Witten in der Samstagnacht

Zu gleich zwei Einsätzen musste die Feuerwehr Witten in der Nacht von Samstag auf Sonntag (6.12.) ausrücken.

Witten. Zwei Einsätze hatte die Feuerwehr Witten in der Nacht von Samstag auf Sonntag. In Heven stand eine Gartenlaube in Flammen.

Eine unruhige Nacht hatte die Feuerwehr Witten. Gegen halb zwölf ist ein Löschzug ausgerückt, um eine brennende Gartenlaube in der Kleingartensiedlung an der Universitätsstraße in Heven zu löschen.

Diese brannte so heftig, dass auch schon ein Feuerschein zu sehen war. Die Einsatzkräfte konnten das Feuer schnell unter Kontrolle bringen.

Um vier Uhr stand dann der nächste Einsatz für die Feuerwehr an: An der Westfalenstraße auf Höhe des Wullenstadions stand ein Altpapiercontainer in Flammen. Die Ursache für beide Brände ist unbekannt.

