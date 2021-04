Zwei Biker aus Bochum sind am Mittwoch (21.4.) in Witten verunglückt.

Polizei Zwei Bochumer Biker verunglücken auf Dieselspur in Witten

Witten. Eine Dieselspur in der Autobahnausfahrt ist zwei Bikern aus Bochum in Witten zum Verhängnis geworden. Die Polizei sucht Zeugen.

Zwei Biker sind am frühen Mittwochabend (21. April) in Witten verunglückt, eine 26-jährige Bochumerin wurde dabei schwer verletzt.

Die beiden Bochumer – Vater (53) und Tochter (26) – waren mit ihren Motorrädern auf der A 43 unterwegs. Sie verließen die Autobahn gegen 17.45 Uhr an der Ausfahrt Herbede und bogen nach rechts auf die Wittener Straße ab, um die Fahrt in Richtung Hattingen fortzusetzen. Doch auf der Abbiegespur war Diesel ausgelaufen. Die beiden Biker verloren auf der rutschigen Dieselspur nacheinander die Kontrolle über ihre schweren Maschinen und kamen zu Fall. So meldet es die Polizei.

Vater zog sich beim Sturz in Witten keine Verletzungen zu

Eine Rettungswagenbesatzung brachte die verletzte Frau, die ansprechbar war, zur Behandlung in eine Bochumer Unfallklinik. Ihr Vater zog sich bei dem Sturz keine Verletzungen zu. Die Höhe des Sachschadens an den beiden Motorrädern wird auf jeweils 4000 Euro geschätzt.

Bei ihren Ermittlungen stellten die Polizisten vor Ort fest, dass sich die circa 300 Meter lange und anderthalb Meter breite Dieselspur von der Abbiegespur der A 43, über die Wittener Straße bis hin zur Bushaltestelle „Kämpenstraße“ zog. Allerdings war die Gefahrenstelle wegen der tief stehenden Sonne nicht sofort zu erkennen. Die Feuerwehr streute die Spur umgehend ab, gegen 19.20 Uhr konnten die Verkehrssperrungen aufgehoben werden.

Das Bochumer Verkehrskommissariat bittet unter der Rufnummer 0234 / 909-5206 um Hinweise auf den Verursacher der Dieselspur.