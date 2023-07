Zwei Autos brennen aus – Polizei sucht Zeugen

Autos in Witten nachts ausgebrannt: Die Polizei sucht Zeugen. (Symbolbild)

Witten. An der Heinrich-Heine-Straße in Witten sind in der Nacht zwei Autos ausgebrannt. Wer hat etwas Verdächtiges gesehen?

Zwei Autos sind am frühen Donnerstagmorgen (6.7.) gegen 3.55 Uhr in der Heinrich-Heine-Straße in Witten-Herbede ausgebrannt.

Feuerwehr Witten löschte den Brand

Einsatzkräfte der Feuerwehr löschten den Brand, an den Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Die Brandursache ist noch unklar. Die Polizei bittet daher Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, sich unter 0234 909-4105 oder -4441 zu melden.

