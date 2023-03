Zusammenstoß in Witten-Annen: Motorradfahrer schwer verletzt

Witten. Für zwei Stunden musste die Friedrich-Ebert-Straße in Annen am Mittwoch gesperrt werden. Grund war ein schwerer Unfall mit einem Motorradfahrer.

Schwer verletzt worden ist ein 52-jähriger Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall in Annen.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen war der Herdecker am Mittwoch (22.3.) gegen 12.35 Uhr mit seinem Motorrad auf der Friedrich-Ebert-Straße in Richtung Annen unterwegs. In Höhe der Hausnummer 69a stieß er mit dem Wagen eines 36-jährigen Mannes aus Schalksmühle zusammen, der aus einer Grundstückseinfahrt in den fließenden Verkehr einscheren wollte. So meldet es die Polizei.

Kradfahrer wurde in ein Krankenhaus in Witten gebracht

Durch den Zusammenstoß verlor der 52-Jährige die Kontrolle über sein Fahrzeug, fuhr gegen einen Metallzaun und stürzte. Der schwer verletzte Kradfahrer wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht, dort blieb er zur stationären Behandlung. Der Autofahrer blieb unverletzt.

Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die Friedrich-Ebert-Straße für etwa zwei Stunden in beide Richtungen gesperrt. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen.

