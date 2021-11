Zum Gedenken: Wittener polieren Stolpersteine in der Stadt

Über 100 Stolpersteine in Witten erinnern an das Schicksal der Menschen, die in der Zeit des Nationalsozialismus verfolgt oder ermordet wurden.

Witten. In Erinnerung an die Novemberpogrome polieren einige Wittenerinnen und Wittener die Stolpersteine in der Stadt. Wer alles daran teilnimmt.

Der Arbeitskreis „Stolpersteine in Witten“ holt die Poliertücher raus. In Erinnerung an die Pogromnächte im November 1938 werden einige Wittener Organisationen und Schulen die 108 Stolpersteine im Stadtgebiet wieder zum Glänzen bringen und sie polieren.

Schulen in Witten beteiligen sich

Dabei sind Schülerinnen und Schüler des Ruhr-Gymnasiums sowie der Holzkamp- und der Hardenstein-Gesamtschule. Auch der Lions Club Rebecca Hanf, das Wittener Friedensforum, die Grüne Jugend und die Jungsozialisten werden in den nächsten Tagen bis zum 9. November Stolpersteine in der Innenstadt, in Herbede und in Annen putzen.

Bei den Novemberpogromen wurden auch Jüdinnen und Juden in Witten überfallen, ihre Wohnungen und Geschäfte demoliert und die Wittener Synagoge in Brand gesetzt.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Witten