Zukunftspreis: Kulturforum Witten mit 25.000 Euro geehrt

Das Kulturforum Witten hat den 1. Platz des bundesweiten „ZukunftsGut2020“-Preises der Commerzbank-Stiftung gewonnen. „Wir sind sprachlos und freuen uns riesig über die Auszeichnung“, so Leiterin Jasmin Vogel. „Herzlichen Dank, was für eine Ehre!“ Mit der Platzierung ist ein Preisgeld von 25.000 Euro verbunden. „Damit wollen wir nun ein weiteres schönes Projekt umsetzen“, so Vogel. Weiterer Preisträger ist die Landesbühne Sachsen, auf den zweiten Platz (15.000 Euro) kamen das Kunsthaus Dresden und das Traumschüff Potsdamie.

Zukunftslabor der Wittener überzeugte die Fachjury

Die Preisträger von „ZukunftsGut 2020“ führen laut der Fachjury vor, wie agile Programmatik und niedrigschwellige Öffnung gelingen können. Das Kulturforum Witten überzeugte die Jury insbesondere unter dem Aspekt der strukturellen Veränderungsorientierung. „In einem Zukunftslabor werden die kommunalen Kultureinrichtungen befähigt, im engen Austausch mit der Bevölkerung kulturelle Stadtentwicklung voranzubringen“, heißt es in der Begründung. Instrumente seien dabei unter anderem ein Fortbildungsprogramm für Mitarbeitende in Kultureinrichtungen, aber auch in der Kulturverwaltung zur Entwicklung neuer Organisationskulturen. Dabei werde Digitalität als Kulturtechnik neu gedacht.

