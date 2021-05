Zugverkehr zwischen Witten und Essen ab Freitag gestört

Witten. Ab Freitag (21.5.) müssen sich Fahrgäste auf der Abellio-Strecke zwischen Witten Hbf und Essen Hbf auf Störungen einstellen. Was sie erwartet.

Mit Umleitungen und Ausfällen müssen Fahrgäste der Abellio-Linien RB 40 und RE 16 gleich für zwei Wochen rechnen. Grund sind Schienen- und Weichenerneuerungen zwischen Essen Hbf und Witten Hbf. Die Störungen sind für den Zeitraum von Freitag, 21. Mai (22.30 Uhr), bis Freitag, 4. Juni (5 Uhr), angekündigt.

Auf der Linie RB 40 entfällt zwischen Freitag (21.5.) und Mittwoch (26.5.) der Halt in Essen-Kray Süd und Wattenscheid. Die Züge fahren dafür eine Umleitung mit Ersatzstopps in Essen-Steele und Wattenscheid-Höntrop. Dadurch kann es zu einer Verspätung von etwa fünf Minuten auf der etwa halbstündigen Gesamtstrecke zwischen Witten Hbf und Essen Hbf kommen. Busse stehen ersatzweise in Essen-Kray Süd am Pramenweg (Höhe Esso), am Bahnhof Wattenscheid-Höntrop Bf und in der Bahnhofstraße in Wattenscheid (unter der A-40-Brücke).

Gar keine Stopps in Essen Hbf und Bochum Hbf

Vom 26. Mai (Mittwoch) bis 4. Juni (Freitag) entfallen fast alle regulären Haltepunkte. Der Zug stoppt weder in Essen Hbf, Essen-Kray Süd, Wattenscheid noch Bochum Hbf. Für die Ausfälle wird ebenfalls ein Schienenersatzverkehr (SEV) mit Bussen eingerichtet. Die Busse halten in Essen Hbf, „Freiheit“, Bussteig 10, in Essen-Kray Süd (Höhe Esso), in Wattenscheid (unter der A-40-Brücke) und in Bochum Hbf am Buddenbergplatz (hinterer Ausgang). Zur Sicherung der jeweils letzten Fahrt am Tag wird eine zusätzliche SEV-Fahrt eingerichtet. Dieser Bus hält in Witten Hbf (ZOB), am Bahnhof in Wetter und Hagen-Vorhalle sowie in Hagen Hbf, Bussteig 4.

Betroffen ist auch die Linie RE 16. Sie hält von Samstag (22.5.) bis Dienstag (25.5.) nicht am Hauptbahnhof in Essen und Bochum und auch nicht in Wattenscheid. Ersatzbusse fahren von den oben genannten Haltepunkten. Ebenso betroffen ist der Zugverkehr auf dieser Linie am Sonntag (30.5.)., einschließlich Witten Hbf. Es gibt wieder einen Schienenersatzverkehr.

Die Fahrzeit mit dem Bus kann sich entsprechend verlängern. Abellio empfiehlt, mehr Zeit einzuplanen. Weitere Infos unter www.abellio.de, „Verkehr aktuell“.

