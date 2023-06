Mehrere S-Bahnen der Linie S 5 sind am Freitag in Witten ausgefallen. (Archivbild)

Verkehr Zugführer krank: Mehrere S-Bahnen fallen in Witten aus

Witten. Auf mehreren Linien gibt es Zugausfälle, weil bei der Bahn viel Personal erkrankt ist. Auch die S 5 in Witten ist betroffen.

Böse Überraschung für viele Pendler: Mehrere Fahrten der S 5 sind am Freitag (2.6.) ausgefallen. Als Grund meldet die Bahn „aktuell hohe Krankenstände“.

Linie von Witten nach Dortmund betroffen

Betroffen waren laut den Informationen die Züge, die zur vollen Stunde in Dortmund Richtung Witten starten und die, die in Gegenrichtung – also Witten - Dortmund – jeweils um sieben nach halb ab Witten Hauptbahnhof fahren sollten.

Laut Bahn haben die Fahrtausfälle um 5 Uhr am Morgen begonnen, nach 14 Uhr soll wieder alles planmäßig laufen. Ausfälle wegen erkranktem Personal gab es am Freitag nicht nur auf der Linie S 5, sondern auch auf der S 9 und der RB 61.

