Zufahrt zum Testzentrum in Witten wird zur Einbahnstraße

Witten. Wer zum Testzentrum an der Werkstadt in Witten mit dem Auto fahren will, muss einen kleinen Bogen fahren. So sieht die neue Verkehrsregelung aus.

Das ab Samstag (13.3.) geplante Schnelltestzentrum von DRK und ASB in der Werkstadt in Witten soll über die Dortmunder Straße angefahren werden. Darauf weist die Stadt hin. Dafür werde der Durchgang vom städtischem Betriebshof, vorbei an der KSV-Halle zur Mannesmannstraße geöffnet und zur Einbahnstraße gemacht.

+++Wie geht es unseren Lesern nach einem Jahr Pandemie? Das wollen wir herausfinden. Wir würden uns freuen, wenn Sie dazu an unserer Umfrage teilnehmen+++

Nicht betroffen von der Einbahn-Regelung ist der Radverkehr über die Mannesmannstraße zum Rheinischen Esel. Die Umstellung gilt voraussichtlich ab Samstag. Vor der Werkstadt werden nur einzelne Parkplätze für Besucher ausgewiesen. Sie sind nur noch von der Dortmunder Straße aus erreichbar. Gleichzeitig steht der komplette Schotterparkplatz nahe der Einmündung aus der Dortmunder Straße für alle zur Verfügung. Von dort läuft man nur weniger Meter bis zur Werkstadt.

Für das dortige Testzentrum braucht man keinen Termin. Es ist künftig samstags von 9.30 bis 15 Uhr, montags von 9 bis 19 Uhr sowie mittwochs und donnerstags von 13 bis 19 Uhr geöffnet.

