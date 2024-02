Ziegelei-Gelände: Schnellstens nach Lösungen suchen

Witten Auf der Fläche der alten Ziegelei in Witten lagern Schadstoffe. Bisher konnte niemand zur Verantwortung gezogen werden. Das darf nicht sein.

Die alte Ziegelei ist wahrlich ein Problemfall und das seit Jahren und Jahrzehnten. Bei der Entsorgung von Abfall und Altlasten ging es offenbar nicht mit rechten Dingen zu. Als der EN-Kreis versuchte, den Eigentümer in die Pflicht zu nehmen, war das Ende der Fahnenstange bald erreicht. Der Unternehmer ging pleite, bei ihm war nichts mehr zu holen. Der gesamte Dreck blieb also auf dem Gelände liegen.

Nun scheint sich die Lage zuzuspitzen. Denn offensichtlich findet sich weiterhin niemand, der das Gelände übernehmen will. Mögliche Erben weigern sich offensichtlich - was wenig verwundert. Wer möchte sich schon freiwillig um so ein Grundstück kümmern.

Keine Gewähr für die Zukunft

Derweil lassen die Aussagen des Gutachters zu den Folgen der Bodenbelastung aufhorchen. Wenn er davon spricht, dass aktuell das Grundwasser nicht gefährdet ist, bedeutet das ganz klar keine Gewähr für die Zukunft. Der Kreis - und im Schulterschluss mit ihm die Stadt - sollten sich schleunigst daran setzen, nach Lösungswegen zu suchen. Die Zeit drängt.

