Polizei Zeugen gesucht: Polizei erwischt 19-jährigen Raser in Witten

Witten. Auf frischer Tat hat die Polizei einen 19-Jährigen ertappt, der alkoholisiert mit seinem roten Renault am Samstagabend durch Witten gerast ist.

Auf frischer Tat hat die Polizei einen 19-Jährigen ertappt, der mit seinem roten Renault durchs nächtliche Witten gerast ist.

Einer Streifenwagenbesatzung war am Samstagabend (13.2.), 23 Uhr, ein roter Renault aufgefallen, dessen Fahrer mit überhöhter Geschwindigkeit von der Straße Beek auf die Husemannstraße abbog - ohne zu blinken. Auf der schneeglatten Fahrbahn geriet der Wagen, in dem eine zweite Person auf dem Beifahrersitz saß, in den Gegenverkehr. Aufgrund der geringen Verkehrsdichte blieb dies folgenlos. Der Autofahrer setzte seine zügige Fahrt fort und bog trotz roter Ampel zunächst nach rechts auf die Ardey- und von dort nach links auf die Rüdinghauser Straße ab.

+++Keine Nachrichten aus Witten mehr verpassen: Hier geht’s zu unserem kostenlosen Newsletter+++

Wenig später entdeckten die Polizisten den am Fahrbahnrand abgestellten Renault, dessen Heckbeleuchtung noch eingeschaltet war. Der Motor war warm, im Fußraum lag eine angebrochene Wodkaflasche. Nach der Halterfeststellung konnten die Beamten den tatverdächtigen Autofahrer (19) an seinem nahen Wohnort ausfindig machen. Einen Alkoholtest lehnte der Wittener ab.

Zwecks Blutprobenentnahme und Anzeigenerstattung nahmen die Polizisten den jungen Fahranfänger mit zur Wache. Die Polizei bittet unter der Rufnummer 0234 / 909-5206 um Hinweise von Zeugen, die die Fahrt des roten Renaults durch das nächtliche Witten am späten Samstagabend beobachtet haben und dabei möglicherweise gefährdet worden sind.

Hier lesen Sie mehr Nachrichten aus Witten.