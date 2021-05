Die Polizei ermittelt, nachdem in Witten zehn Autoscheiben eingeschlagen wurden.

Polizei Zehn Autoscheiben in der Innenstadt in Witten eingeschlagen

Witten. Zehn Autoscheiben gingen in der Innenstadt in Witten zu Bruch – natürlich nicht von alleine. Wer kann der Polizei bei den Ermittlungen helfen?

In der Innenstadt sind die Scheiben von zehn Autos eingeschlagen worden. Der oder die Täter waren offenbar auf Beute aus. Aus einem Wagen verschwand Werkzeug. Weitere Angaben über das Diebesgut stehen noch aus.

Betroffen sind Fahrzeughalter, die ihre Autos im Bereich Bredde-, Mozart-, Uthmannstraße und – etwas entfernter davon – am Ledderken geparkt hatten. Wie die Polizei jetzt mitteilte, schlugen die Täter bereits am Dienstagabend (25.5.) beziehungsweise in der Nacht auf Mittwoch (26.5.) zu – zwischen 18 Uhr und 5.15 Uhr.

Zeugen werden gesucht und gebeten, sich bei der Polizei zu melden, Tel. 0234 909-8305, außerhalb der Geschäftszeiten unter der Durchwahl -4441.

