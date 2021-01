Wieder ist ein Altenheimbewohner in Witten verstorben. Der Mann lebte in den Feierabendhäusern.

Corona Zahl der Corona-Todesfälle in Witten steigt auf 49

Witten. Wieder ist ein Wittener Senior nach einer Corona-Infektion gestorben. Er lebte in den Feierabendhäusern. Er ist das zwölfte Tote in diesem Heim.

Erneut ist ein Wittener nach einer Infektion mit dem Coronavirus verstorben. Der 70-jährige Mann lebte zuletzt im Altenzentrum am Schwesternpark Feierabendhäuser. Der Corona-Ausbruch in dem Pflegeheim hat damit nun schon zwölf Opfer gefordert.

Insgesamt sind in Witten bislang 49 Menschen im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion verstorben. Davon haben 33 zuletzt in Altenheimen gelebt. Verstorben sind zwölf Bewohner der Feierabendhäuser, vier Bewohner der Awo Egge, sechs aus dem Lutherhaus Bommern, drei vom Seniorenhaus Witten-Stockum, zwei der Seniorenresidenz Breddegarten, zwei von Chelonia Betreutes Wohnen, sowie zwei Bewohner vom Haus am Voß'schen Garten, einer von Haus Buschey und einer vom Awo-Seniorenzentrum Annen.

Inzidenzwert verharrt in Witten bei 170

Im EN-Kreis sind am Montag zudem eine 92-jährige Bewohnerin des Zentrums für Betreuung und Pflege Vogelsang in Gevelsberg verstorben. Eine 65-jährige Frau aus Hattingen verstarb im Krankenhaus. Sie wohnte zuvor im Seniorenzentrum St. Mauritius, in dem der Corona-Ausbruch seit vergangener Woche als beendet gilt. Die Zahl aller Todesfälle im Kreis im Zusammenhang mit der andauernden Pandemie erhöht sich damit auf 186.

In der Ruhrstadt verharrt der Inzidenzwert nun bei 170,16. Im Kreis ist er leicht von 147,79 auf 140,69 gesunken. In Witten ist die Zahl aller bestätigten Corona-Fälle auf 2053 gestiegen. Seit dem Vortag sind damit acht Neuinfektionen hinzugekommen. 348 Wittener sind aktuell infiziert, 1656 gelten als genesen.

19 Neu-Infektionen im Kreis, neue Fälle im EvK

Kreisweit sind die Corona-Fälle um 19 auf 6942 gesteigen. Von diesen sind aktuell 822 infiziert, 5934 gelten als genesen. IIn den Krankenhäusern im Kreisgebiet werden derzeit 64 Covid-Patienten stationär behandelt. Zwölf von ihnen werden intensivmedizinisch betreut, neun werden beatmet.

Das Kreisgesundheitsamt ist nun auch wieder im Evangelischen Krankenhaus aktiv. Hier sind derzeit sechs Mitarbeiter positiv getestet. Bereits im Dezember hatte es hier einen Ausbruch auf einer Station gegeben.

Mehr Nachrichten aus Witten lesen Sie hier.