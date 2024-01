Wochenmarkt auf dem Schnee will neue Händler gewinnen

Da waren noch bessere Zeiten. Das Foto zeigt den Wochenmark auf dem Schnee in Witten im Sommer 2021. Mittlerweile stehen hier nur noch zwei Händler. Das will die Deutsche Marktgilde ändern.

Witten Ein nahezu kostenloser Standplatz und günstiger Strom: Mit einer Aktion sollen neue Markthändler auf den Schnee in Witten gelockt werden.

Die Zahl der Händler auf dem Wochenmarkt in Witten-Schnee war in den letzten Jahren stark rückläufig. Derzeit bieten gerade einmal zwei Händler ihre Waren auf dem Markt an. Die Deutsche Marktgilde, die seit Ende letzten Jahres für die Koordination der hiesigen Wochenmärkte zuständig ist, geht nun mit einem Angebot in die Offensive.

Dieses richtet sich an Beschicker mit einem Frische- oder generell mit einem Lebensmittelsortiment, gerne in Bioqualität oder aus der Region. Wer Teil des Wochenmarkts auf dem Schnee werden – oder dort einfach mal hereinschnuppern – möchte, erhält für zwei Monate einen „nahezu kostenlosen Standplatz“, so die Marktgilde. Lediglich einen Euro müssen die neuen Händler zahlen.

Strompauschale zum Kennenlernen

„Aus Versicherungsgründen, müssen wir diesen Euro für die Marktteilnahme berechnen“, erläutert Martin Rosmiarek von der Deutschen Marktgilde. Zudem ist eine geringe Stromkostenpauschale, die sich nach der Höhe des Stromverbrauchs richtet, zu zahlen. „Um die Stromkosten für die Händler gering zu halten, subventionieren wir hier bereits für alle Marktteilnehmer“, so Rosmiarek weiter. Interessierte Markthändler können ab sofort und bis Ende Februar mit dem Schnupperangebot für acht aufeinanderfolgende Wochen starten.

Mit der Aktion sollen neue Selbsterzeuger und Händler für den Wochenmarkt begeistert und bestehende Angebotslücken geschlossen werden. Um neue Händler zu gewinnen, greift die Deutsche Marktgilde zudem auf ihr großes bestehendes Netzwerk zurück, mit denen sie bereits auf anderen Märkten zusammenarbeitet. Auch ihnen bietet sie das Schnupperangebot für Witten-Schnee an.

„Der Wochenmarkt ist weit mehr als ein reiner Einkaufsort“

Der Wochenmarkt auf dem Schnee ist ein etablierter Markt und die Deutsche Marktgilde will daher in Zusammenarbeit mit dem Stadtmarketing Witten alles daransetzen, ihn auch weiterhin attraktiv zu gestalten. „Für viele Menschen ist der Wochenmarkt weit mehr als ein reiner Einkaufsort – man trifft sich, kommt ins Gespräch mit Händlern und Bekannten und genießt den entspannten Einkauf“, sagt Martin Rosmiarek.

Das Stadtmarketing Witten unterstützt die Offensive und ruft alle Interessierten auf, an der Aktion teilzunehmen. „Gerade mit dem sehr attraktiven Schnupper-Angebot hoffen wir, dass sich auch Händler angesprochen fühlen, die bislang noch nicht auf unseren Wochenmärkten vertreten sind“, so Stadtmarketing-Chefin Sandra Gagliardi.

Der Wochenmarkt in Witten-Schnee findet immer mittwochs von 8 bis 14 Uhr statt. Weitere Informationen erhalten interessierte Händlerinnen und Händler unter Tel.: 02774/9143-700 oder per Mail an koeln@marktgilde.de.

