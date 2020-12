Wo man Dinge aus zweiter Hand in Witten kaufen kann

Witten. Egal ob das alte Sofa oder der gebrauchte Wintermantel - Möbel und Mode aus zweiter Hand zum günstigen Preis gibt es auch in Witten..

Mode und Möbel aus zweiter Hand zu kaufen, liegt im Trend. Wo es überall Gebrauchtes in Witten gibt, lesen Sie hier.

In der Annenstraße 118-122 befindet sich bereits seit 2008 der „ Cap-Baumarkt “, der erste Second-Hand-Baumarkt überhaupt in NRW . Neben typischen Baumarktartikeln gibt es ein großes Sortiment an Küchen und Möbeln. Unter dem Label „traschick“ werden sogenannte Upcycling-Möbel verkauft – alte Möbel, die neu aufgewertet wurden. Im „CapBaumarkt“ gibt’s auch die „tragbar“. Dort gibt es Mode für Damen mit einer Konfektionsgröße ab 42. Neben gebrauchter Kleidung wird auch eine eigene Kollektion vorgehalten. Das textile Sortiment wird durch Schmuck, Taschen, Deko-Artikel und Wohnaccessoires ergänzt.

Die „ Möbelbörse Walze “ in der Kreisstraße 128 in Rüdinghausen bietet auf 600 Quadratmetern guterhaltene Möbel und Fundstücke. Auch Haushaltsgegenstände oder Deko gibt es dort.

Gebrauchtes kann noch gut in Schuss sein - wie im neu eröffneten Secondhand-Laden „Schnick-Schnack“ in der Annenstraße 22a in Witten. Foto: Walter Fischer / FUNKE Foto Services

Vor einem Jahr eröffnete der Second-Hand-Laden „ Jacke wie Hose “ an der Ruhrstraße 41 . Das Rote Kreuz verkauft dort gespendete Kleidung, die sich durchaus sehen lassen kann. Von Schals, Taschen, Schuhen, Jacken und Oberteilen bis hin zu Regenschirmen ist alles dabei. Sei es ein warmer Wintermantel für sieben Euro oder das T-Shirt für 2 Euro - die Preise liegen je nach Marke zwischen 50 Cent und 20 Euro.

Beim Second-Hand-Shop „ Rosenrot “ in der Casinostraße 6a gibt es Markenware in gutem Zustand zum erschwinglichen Preis – ein Strickkleid beispielsweise ab 30 Euro.

Ganz in der Nähe von „Rosenrot“ befindet sich an der Steinstraße 9 im Wiesenviertel der Laden „ Für Elise “. Dort gibt es neben Kleidungsstücken aus zweiter Hand auch Handgemachtes. Ab und zu finden kleine Kunstveranstaltungen in der Umkleide statt – wenn nicht gerade Corona ist.