Wittens Störche sind ein begehrtes Fotomotiv

Witten hat eine Attraktion mehr: Ein Storchenpaar, das sich aktuell sehr lebhaft die Zeit in den Ruhrauen im Bommeraner Spiek vertreibt, zieht Schaulustige an.

Das Storchenpaar ist wahrlich eine Sensation: Bislang haben sich die edlen Vögel noch nie in Witten zur Brut niedergelassen. Die Naturschutzgruppe Witten (NaWit) hat im März einen hohen Storchenmast als Nisthilfe im Naturschutzgebiet aufgestellt, kurz darauf hatte das Gestell schon gefiederten Besuch. Der Nistkorb auf der gegenüberliegenden Aue, in Gedern, steht seit sieben Jahren leer.

Ganz sicher, dass die Störche wirklich in Witten bleiben, sind sie sich bei der Nawit noch nicht. „Aber es sieht ganz so aus, als könnte sich ein Bruterfolg einstellen“, so Experte Jens Storchmann.

