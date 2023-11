Wittens einzige Pfarrbücherei hält seit 125 Jahren durch

Geht mit gutem Beispiel voran: Pfarrer Fritz Barkey in der Gemeindebücherei St. Joseph in Witten-Annen. Hier schmökert er im Jahre 2007 in einem Asterix-Comic – in lateinischer Sprache.

Witten. Aus 100 Büchern wurden inzwischen 5000 Medien: Die Kath. Bücherei St. Joseph hat viele Veränderungen überstanden – auch dank der Ehrenamtlichen.

Die Kath. öffentliche Bücherei St. Joseph (KöB) in Witten-Annen feiert unter anderem an diesem Sonntag ihr 125-jähriges Bestehen mit einem Festgottesdienst und einem Sektempfang. Sie und viele andere kleine Pfarrbüchereien wurden Ende des 19. Jahrhunderts eröffnet, um Menschen in den Gemeinden kostenlosen Zugang zu Literatur zu ermöglichen.

„Unsere Bücherei hatte anfangs ihren Platz im damaligen alten Pfarrhaus, wo heute das Pfarrheim steht“, sagt Christiane Grafe, seit 2016 ehrenamtliche Leiterin. Aus den zunächst rund 100 Büchern hat sich ein beachtlicher Bestand von über 5000 Medien entwickelt. Längst werden nicht mehr nur Bücher angeboten. Nach den Kassetten haben erst CDs, dann Tonies – also Hörboxen für Kinder – Einzug gehalten. Außerdem gibt’s Zeitungen, Spiele und Filme. Mittlerweile hat die Bücherei St. Joseph auch eine eigene Website, auf der die Leser in allen angebotenen Medien virtuell stöbern können.

Wittener Bücherei-Leiterin versteckte „Schätze“ in der Nazi-Zeit

Christiane Grafe leitet die Kath. öffentliche Bücherei St. Joseph seit 2016 – wie ihre Vorgängerinnen ehrenamtlich. Foto: KöB

Mit der Machtergreifung der Nazis 1933 durften die katholischen Büchereien dann nur noch christliche Bücher ausgeben. „Aber unsere damalige Leiterin Else Breese ließ sich nicht unterkriegen“, erzählt Grafe. Sie versteckte die Buchschätze und holte diese nach dem Krieg 1945 wieder heraus. Über 63 Jahre war Else Breese für die Bücherei aktiv.

1983 übergab sie das Zepter an Marlies Grote, die mit ihrer engagierten Schwester Angelika Geppert Schulungen besuchte, Weiterbildungen machte und die Bücherei immer wieder modernisierte und aktualisierte. Schließlich führten die beiden die Bücherei in das Zeitalter von Computer und Digitalisierung. Im Jahre 2000 organisierten sie in Zusammenarbeit mit dem Bistum Paderborn die große Renovierung und Modernisierung. 2009 übernahm Angelika Neuhaus die Leitung des Büchereiteams.

Inzwischen ist das Team auf 20 Ehrenamtliche angewachsen. Nur so können die vielen zusätzlichen Veranstaltungen organisiert, kann das Gemeindeleben in Annen immer wieder mit Leben gefüllt werden. Regelmäßig findet etwa am ersten Wochenende im November der Buchsonntag mit Ausstellungen statt. In diesem Rahmen gibt es seit 1998 auch immer einen Abend unter dem Motto „Poesie, Prosa und Musik“.

„Die Zeiten wandeln sich und auch die Bedürfnisse unserer Leser“, sagt Christiane Grafe. Standen damals die Besucher nach der Heiligen Messe Schlange, um ein Buch auszuleihen, sind die Zahlen seit 2019 stark zurückgegangen. Waren früher Sachbücher besonders gefragt, sind es heute Romane, Krimis und Zeitungen. „Kinderbücher müssen inzwischen mit TV und Tablets konkurrieren.“ Mit dem Angebot „Bibfit“ hofft die Bücherei, mehr junge Leser begeistern zu können. Fünf Annener Kitas machen im kommenden Jahr mit.

Das Team möchte die Bücherei langfristig als Treffpunkt, „als pastoralen Raum“ ausbauen. Grafe: „In einer Welt des Umbruchs soll dieser Ort bestehen bleiben und noch von vielen Menschen entdeckt werden.“

Die Bücherei an der Stockumer Straße 13 ist geöffnet: Mi von 10 bis 12 und 16 bis 18 Uhr, Fr von 16 bis 18 und So von 10 bis 12 Uhr. Weitere Infos: https://www.bibkat.de/buecherei-annen/

