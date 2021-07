Wittenerin zu schnell auf nasser Fahrbahn unterwegs

Witten. Eine 23-jährige Wittenerin hat trotz Regen immer wieder ihre Limousine beschleunigt – über das Tempolimit hinaus. Das hatte Konsequenzen.

Mit hohem Tempo über regennasse Straßen – das hat eine Wittenerin Führerschein und Fahrzeug gekostet. Die 23-Jährige fiel am Dienstag (13.7.) gegen 22.30 Uhr zivilen Polizeibeamten auf, weil sie im Bereich der Ruhrstraße in Witten recht zügig unterwegs war.

Trotz des Regenwetters habe die Frau ihr Auto über mehrere Straßen hinweg bis zur Ardeystraße immer wieder erheblich beschleunigt, heißt es in einer Mitteilung der Polizei. Hinter einer Ampel an der Kreuzung Ardeystraße / Dortmunder Straße beschleunigte die hochmotorisierte Limousine dann „auf augenscheinlich höchstmögliche Geschwindigkeit“, so die Polizei. Erlaubt seien dort 50 km/h.

Im Bereich Westfalenstraße hielten die Beamten den Pkw an. Führerschein und Fahrzeug der Fahrerin stellten sie sicher. Das Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

