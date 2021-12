Blaulicht Fußgängerin in Witten von Rettungswagen angefahren

Witten. Eine 22-jährige Frau aus Witten ist bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt worden. Lebensgefahr kann aber ausgeschlossen werden.

Eine 22-jährige Fußgängerin ist am Donnerstag von einem Rettungswagen angefahren und schwer verletzt worden. Lebensgefahr bestehe zum jetzigen Zeitpunkt aber nicht, teilte die Polizei am Donnerstagmittag mit.

Frau aus Witten wird in Krankenhaus eingeliefert

Der Krankenwagen war mit Blaulicht und Sirene gegen 8.15 Uhr auf der Ardeystraße in Richtung Husemannstraße unterwegs, als der 47-jährige Fahrer auf die Gegenfahrbahn wechselte, um einen Rückstau zu umfahren. In diesem Moment wollte die 22-jährige Passantin laut Polizei gerade die Ardeystraße in Richtung Stadtwerke überqueren.

Der Fahrer des Rettungswagens versuchte noch zu bremsen. Die Wittenerin prallte gegen die Windschutzscheibe und wurde auf die Fahrbahn geschleudert. Sie kam in ein Krankenhaus. Die Ardeystraße war während der Unfallaufnahme für rund anderthalb Stunden gesperrt. Das Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Witten