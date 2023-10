Wittenerin stürzt mit Pedelec: Polizei sucht Autofahrer

Witten. Eine Frau aus Witten ist bei einem Sturz mit ihrem Pedelec leicht verletzt worden. Sie wollte einen Zusammenstoß mit einem Pkw verhindern.

Eine 38-Jährige Wittenerin ist mit ihrem Pedelec gestürzt und zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Die Polizei sucht nun einen beteiligten Autofahrer.

Die Frau fuhr am Dienstag, 17. Oktober, gegen 19.50 Uhr auf der Blumenstraße in Richtung Billerbeckstraße. Als sie in die Billerbeckstraße einbiegen wollte, bemerkte sie einen von links kommenden silberfarbenen VW Golf, der in Richtung Wannen unterwegs war. Nach Angaben der Polizei musste die 38-Jährige stark bremsen, um einen Zusammenstoß zu verhindern.

Unfall in Witten: Polizei sucht Zeugen

Dabei stürzte sie und wurde leicht verletzt. Ein Krankenwagen brachte sie in eine Klinik. Der Autofahrer setzte seine Fahrt fort. Die Polizei bitte sowohl Zeugen als auch den Pkw-Fahrer sich unter der Telefonnummer 0234 909-5206 auf der Wache zu melden.

