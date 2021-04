Wittenerin hat zwei Weltkriege und eine Pandemie erlebt

Thea Krause geb. Schluck, hier mit Betreuerin Heidemarie Veidl (r.) feiert am 30. April 2021 ihren 103. Geburtstag im Seniorenheim Haus Buschey in Witten.

Witten. Thea Krause feiert am 30. April im Haus Buschey in Witten ihren 103. Geburtstag. Die Wittenerin ist in der Stadt auch als „Tante Thea“ bekannt.

103 Jahre alt wird Thea Krause, geb. Schluck, am Freitag, 30. April 2021. Wir gratulieren! Ihren Geburtstag feiert sie im Seniorenheim Haus Buschey in Witten. Krause wurde während des Ersten Weltkriegs geboren und überlebte auch den Zweiten. Im Jahr 2020 überstand sie außerdem eine Corona-Infektion.

Thea Krause ist vielen Wittener Bürgerinnen und Bürgern als Kindergärtnerin in Erinnerung. Bekannt war sie in der Stadt auch als Vorleserein „Tante Thea“ im alten Wittener Kaufhaus Kogge, in dem zuletzt Galeria Kaufhof ansässig war. Ebenso erinnert man sich gern an ihr „Plattdütsches Koffipröhlken“, das von 1979 bis 2007 eine feste Einrichtung in der Innenstadt war. Verheiratet war Thea Krause mit dem Graphiker und Karikaturisten Herrmann Krause.

