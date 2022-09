Blaulicht Wittenerin fährt illegales Autorennen in Dortmund

Witten. Eine Frau aus Witten ist in Dortmund nach einem illegalen Autorennen angehalten worden. Dabei spielt nicht nur die Fahrt an sich eine Rolle.

Eine 20-jährige Wittenerin ist nach einem illegalen Autorennen in der Nacht zu Dienstag, 13. September, in Dortmund von der Polizei angehalten worden. Das Auto sowie der Pkw eines 31-jährigen Mannes aus Lünen fielen den Beamten gegen 1.10 Uhr auf dem Hiltropwall in der Innenstadt auf, heißt es von der Polizei.

Demnach wechselten die beiden immer wieder die Spur und fuhren in einer 30er-Zone bis zu 100 km/h. Mehrfach hätten die Mercedes stak beschleunigt. Nach kurzer Zeit konnte die Polizei die beiden Autos stoppen.

Wittenerin macht Drogentest

Bei der Wittenerin habe man ein verstecktes Mobiltelefon sowie Drogen gefunden. Ein freiwillig durchgeführter Drogentest sei positiv ausgefallen, so die Polizei. Auf der Wache wurde ihr zudem Blut entnommen. Sie selbst gab an, niemals schneller als 50 km/h gefahren zu sein. Gegen die Frau und den 31-Jährigen wird nun wegen der Teilnahme an einem verbotenen Rennen ermittelt.

