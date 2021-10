Wittener verliert Kontrolle über sein Auto – leicht verletzt

Witten. Ein Wittener ist bei einem Unfall in Bochum verletzt worden. Der Crash hätte leicht schlimmer ausgehen können.

Zum Glück nur leicht verletzt worden ist ein Autofahrer aus Witten bei einem Unfall in Bochum – ins Krankenhaus wurde er dennoch gebracht.

Wagen des Witteners stieß gegen den Bordstein

Am Dienstagmorgen (26.10.) fuhr der 22-Jährige um kurz nach acht auf der Surkenstraße in Bochum-Stiepel. Nach ersten Feststellungen der Polizei war der Wittener in Richtung Kemnader Straße unterwegs, als er in einer Linkskurve gegen den rechten Bordstein stieß und die Kontrolle über seinen Wagen verlor. Sein Fahrzeug rutschte auf den dortigen Grünhang, drehte sich um 180 Grad und kam gegenläufig auf dem Gehweg zum Stehen.

Eine Zeugin, die den Unfall beobachtet hatte, hielt an der Unfallstelle und verständigte den Rettungswagen. Der 22-Jährige wurde zur Kontrolle in ein Krankenhaus gebracht. Das nicht mehr fahrbereite Auto musste abgeschleppt werden.

