Wittener stürzt mit Motorrad: Polizei sucht Transportfahrer

Die Polizei bitten nach einem Unfall in Witten um Zeugenhinweise.

Witten. Ein 17-jähriger Wittener ist bei einem Motorradunfall leicht verletzt worden. Ein beteiligter Transportfahrer machte sich aus dem Staub.

Ein 17-jähriger Motorradfahrer ist bei einem Unfall auf der Johannisstraße in Witten leicht verletzt worden. Die Polizei sucht nun Zeugen – und einen beteiligten Transportfahrer.

Wittener war in Richtung Pferdebachstraße unterwegs

Nach Angaben der Ermittler war der 17-Jährige am Mittwoch, 25. Oktober, gegen 14.15 Uhr auf der Johannisstraße in Richtung Pferdebachstraße unterwegs. Kurz vor der Ecke Gabelsbergerstraße scherte ein Transporter von rechts in den Verkehr ein. Nach eigenen Angaben musste der 17-Jährige stark abbremsen, um eine Kollision zu verhindern. Dabei stürzte er und zog sich leichte Verletzungen zu.

Der Fahrer des Transporters soll seine Fahrt fortgesetzt haben, ohne sich um den Unfall zu kümmern. Bei dem Fahrzeug handelt es sich um einen Mercedes Vito mit Ennepetaler Kennzeichen. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen und fordert den flüchtigen Fahrer sowie mögliche Zeugen auf, sich unter 0234 909-5206 auf der Wache zu melden.

