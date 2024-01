Wittener stiehlt Schoko und bekommt lebenslanges Hausverbot

Witten/Hagen Gleich zweimal ist ein Wittener in einem Hagener Supermarkt als Ladendieb aufgefallen. Er scheint es besonders auf Süßigkeiten abzusehen.

Da hat der süße Zahn wohl Überhand genommen. Ein Mann aus Witten hat am Mittwoch, 10. Januar, in einem Supermarkt am Graf-von-Galen-Ring in Hagen 18 Pakete Schokoriegel gestohlen. Er wurde nicht das erste Mal auffällig.

Nach Angaben der Ermittler ließ der 37-Jährige die Süßigkeiten im Wert von 50 Euro gegen 21.30 Uhr in seinem Rucksack verschwinden. Anschließend ging er am Kassenbereich vorbei, allerdings ohne zu zahlen. Ein Mitarbeiter konnte den Dieb aufhalten und verständigte die Polizei. Der Wittener hatte bereits Hausverbot in dem Discounter, nachdem er einige Wochen zuvor bereits Ware gestohlen hatte. Nun erhielt er erneut eine Strafanzeige und lebenslanges Hausverbot.

