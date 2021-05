Wittener spendeten 500 Blumenzwiebeln fürs Wiesenviertel

500 Blumenzwiebeln können dank einer Sammelaktion den zweiten Frühling erleben: Stadtwerke und ein Stoffgeschäft in Witten sammelten die Knollen.

Die Baumbeete im Wiesenviertel sind schon jetzt eine Augenweide. Wie schön werden sie erst im nächsten Jahr blühen! Michael Kapmeyer vom Stoffgeschäft Naturtuche hat zusammen mit den Stadtwerken um Blumenzwiebel-Spenden gebeten. Bis Ende April konnten diese in Sammelcontainer hineingeworfen werden.

500 Stück sind bei ihm angekommen, die er hier in seinem „Hof-Office“ in der Steinstraße präsentiert. Die Narzissen-, Hyazinthen- und Tulpenzwiebeln werden den Sommer über getrocknet und im kommenden Herbst in die Straßen-Begleitbeete im Wiesenviertel gepflanzt.

