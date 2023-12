Wittener singen mit Tausenden im Vonovia Ruhrstadion

Witten Die Creative Kirche Witten hat im Ruhrstadion ein Weihnachtssingen veranstaltet. Bei der Besucherzahl spricht der Veranstalter von einem Rekord.

Mehrere Tausend Stimmen haben sich beim Familiensingen im Bochumer Vonovia Ruhrstadion am Mittwochabend auf das Fest eingestimmt. Bei der zweiten Auflage des Weihnachtssingens der Creativen Kirche Witten in der Heimspielstätte des VfL Bochum ließen 11.000 Besucherinnen und Besucher gemeinsam ihre Stimmen erklingen und somit mehr als doppelt so viele wie im Vorjahr.

„Viele Menschen suchen etwas Besonderes in der Weihnachtszeit, da haben wir einen Nerv getroffen“, betont Projektleiter Ansgar Jokisch. Für Gänsehautmomente sorgte das Lichtermeer am Ende der Veranstaltung zum Klassiker „Stille Nacht, Heilige Nacht“. Auch Lieder wie „O Du Fröhliche“ und „Jingle Bells“, aber auch zahlreiche Radiohits sorgten an vielen Stellen für Emotionen – und das alles für einen guten Zweck. Für die Christoffel Blindenmission wurden Spenden in Höhe von 6881,35 Euro gesammelt.

