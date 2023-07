Wittener Seniorin (81) lässt Trickbetrüger auffliegen

Witten. Ein Trickbetrüger gaukelte einer Seniorin in Witten vor, die Bank brauche dringend ihre Kontokarte. Doch die 81-Jährige reagierte goldrichtig.

Beinahe wäre eine betagte Wittenerin (81) einem Trickbetrüger zum Opfer gefallen. Doch sein Anruf schürte ihr Misstrauen. Die Polizei konnte den Mann auf frischer Tat ertappen.

Der 22-jährige mutmaßliche Täter rief die Seniorin am Donnerstag (27. Juli) gegen 16 Uhr an und gab sich als Bankmitarbeiter aus. Angeblich sei eine vierstellige Rechnungssumme eines Versandhändlers offen, gab er der Seniorin zu verstehen. Da das „Bankinstitut“ hier einen Betrugsfall vermute, müsse man unverzüglich die Bankkarte der Kundin abholen, um einen Missbrauch der Kartendaten ausschließen zu können.

Wittener Seniorin ruft Anwohner herbei

Doch die Wittenerin schenkte den Worten keinen Glauben, setzte sich mit der entsprechenden Bank in Verbindung. Dort bestätigte man ihr, dass es sich bei dem Anruf um einen Betrugsversuch handele. Zudem rief die Frau Anwohner herbei, um den Verdächtigen bis zum Eintreffen der Polizei aufzuhalten. Als der polizeibekannte Mann aus Münster nichtsahnend an der Tür klingelte, konnten ihn Beamte festnehmen. Die Ermittlungen der Bochumer Kripo dauern an.

Den Fall nimmt die Polizei erneut zum Anlass für einen eindringlichen Appell: „Seien Sie misstrauisch, wenn Sie jemand am Telefon um Geld oder Wertgegenstände bittet, und legen Sie auf. Wenn Sie einen Anrufer nicht eindeutig zuordnen können, melden Sie verdächtige Beobachtungen dem Polizei-Notruf 110.“

Für Fragen zu den Themen „Betrug“ und „Enkeltrick“ steht das Team der Kriminalprävention/Opferschutz sowie der Seniorensicherheitsberatung der Polizei Bochum zur Verfügung: 0234 909-4040.

Weitere Informationen gibt es auch im Internet unter: bochum.polizei.nrw/artikel/kriminalpraevention-opferschutz oder bochum.polizei.nrw/sicherheitsberatung-fuer-senioren.

