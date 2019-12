Wittener Saalbau lockt 2020 Besucher mit vielen Highlights

Show, Schauspiel, Komödie, Kabarett, Opernhighlights oder Varieté – im Saalbau kann man auch im neuen Jahr viele schöne Abende erleben. Wir stellen sechs Veranstaltungs-Höhepunkte aus den ersten Monaten des neuen Jahres vor, die sich auch gut als Weihnachtsgeschenke eignen.

Eine Kriminalkomödie mit Musik kommt am Dienstag, 21. Januar, mit „8 Frauen“ auf die Saalbaubühne. Los geht’s um 19.30 Uhr. Die Geschichte: Eine abgelegene Villa, ein verschneiter französischer Ort. Es ist Weihnachten. Eine wohlhabende Familie kommt zusammen, um zu feiern. Sieben Frauen, die achte erscheint unerwartet, nachdem der Hausherr tot aufgefunden wird. Der Mann wurde ermordet. Panik kommt auf und die Frage, ob der Mörder, der eine Mörderin sein muss, noch im Haus ist.

Keine der anwesenden Damen hat ein Alibi, aber alle haben ein Motiv. Dem französischen Autor und Regisseur Robert Thomas gelang 1961 mit seinen „Huit Femmes“ ein Hit. Mit feiner Ironie karikiert Thomas die bourgeoisen Verhältnisse der 50er Jahre. Der französische Regisseur Francois Ozon hat das Theaterstück verfilmt. 2001 kam es ins Kino und erhielt mit den Schauspielerinnen Catherine Deneuve und Isabelle Huppert in den Hauptrollen zahlreiche internationale Preise. Eintritt: ab 17,50 Euro (+ Gebühren) im Vorverkauf an der Saalbaukasse und im Online-Ticket-Shop sowie an allen bekannten CTS-VVK-Stellen.

Magier Erasmus Stein konnte mit David Copperfield fachsimpeln

Magier und Entertainer Erasmus Stein will seine Zuschauer am 24. Januar im Wittener Saalbau verzaubern. Foto: Jürgen Theobald / FUNKE Foto Services

Der aus Witten stammende Magier und Comedian Erasmus Stein, der seine Zaubertricks schon in Las Vegas zeigte, lädt am Freitag, 24. Januar, zum „3. Wittener Neujahrsvarieté“ um 20 Uhr in den Saalbau ein. Die Zuschauer dürfen sich auf Artistik, romantische Luftakrobatik, verblüffende Illusionen und musikalisch untermalte Comedy freuen. Erasmus Stein, der als Partygast von Magier David Copperfield mit dem großen US-Kollegen fachsimpeln konnte, führt durch den Abend. Auftreten werden bei ihm einige Stars der Varietészene, verspricht Stein. Eintrittskarten gibt es ab 24,50 Euro (+ Gebühren).





Mit seinem aktuellen Programm „Wir nach“ kommt Kabarettist, Moderator und Entertainer Sebastian Pufpaff am Donnerstag, 6. Februar, nach Witten. Mit spitzen Pointen und gehaltvollen Scherzen widmet er sich an diesem Abend ab 20 Uhr „den entscheidenden Fragen unserer Zeit“. Schließlich hängt doch alles mit allem zusammen und niemand blickt mehr durch, meint der gebürtige Troisdorfer. Und sagt: „Die Welt geht unter und wir fahren mit Vollgas darauf zu. Aber wir sind die Lenker!“ Eintritt: 23 Euro (+ Gebühren) im Vorverkauf.

Tenor Stefan Lex und seine Freunde wollen in die Welt der Leidenschaft entführen

Stefan Lex gastiert am Valentinstag 2020 mit zwei weiteren Sängern in Witten. Zu hören sind drei stimmgewaltige Tenöre. Foto: Fotoatelier Holtschneider

Drei Tenöre stimmen am Freitag, 14. Februar, im Saalbau ein Hoch auf die Liebe an. Der Wittener Tenor Stefan Lex bringt zu diesem Konzert seine Freunde Thomas Heyer und Michael Kurz mit. Die drei beginnen den Abend ab 19.30 Uhr mit Kostproben aus Opernhighlights. Temperamentvoll und stimmgewaltig wollen die Tenöre musikalisch in die Welt der Leidenschaft entführen unter anderem mit bekannten Operettenarien wie „Dein ist mein ganzes Herz“ und „Freunde, das Leben ist lebenswert“. Begleitet werden die Sänger von der preisgekrönten Pianistin Sigrid Althoff. Ihr Mann, Stefan Lex, ist auch bekannt als Dirigent des Lyra-Männerchors und des Vokalensembles „Der Chor“. Thomas Heyer ist Professor für klassischen Gesang an der Musikhochschule Frankfurt, Michael Kurz Operettentenor. Eintritt: ab 25 Euro (+ Gebühren) im Vorverkauf.

Die Live-Show „Feuerwehrmann Sam“ ist am Dienstag, 24. März, zu sehen. Beginn: 15.30 Uhr. Junge und ältere Zuschauer erwartet viel Musik und Tanz. Die Besucher sind eingeladen, an diesem Tag verkleidet zur Show zu kommen. Geplant ist auch ein Besuch der Wittener Feuerwehr auf dem Vorplatz des Saalbaus! Der Eintritt kostet ab 8 Euro (+ Gebühren) im Vorverkauf.

Schauspiel „Drachenläufer“ ist im Mai zu sehen

Am Dienstag, 12. Mai, kommt das Schauspiel „Drachenläufer“ nach dem Roman des US-Schriftstellers Khaled Hosseini auf die Saalbaubühne. Beginn: 19.30 Uhr. Zum Inhalt: Kabul Mitte der 70er-Jahre: Amir und Hassan wachsen wie Bruder auf. Amir kommt aus einem großbürgerlichen Elternhaus, während Hassan der Sohn des Dieners von Amirs Vater ist. Als Hassan bei einem Papierdrachen-Wettbewerb von einem anderen Jungen Gewalt angetan wird, wendet sich das Blatt.

Amir ist zu feige, seinem Freund zu helfen. Während das Land in Kriegen versinkt, fliehen Amir und sein Vater über Pakistan in die USA. In über 40 Ländern verkaufte sich das 2003 erschienene Buch über neun Millionen Mal. 2007 kam die Verfilmung des Romans durch Marc Forster in die Kinos. Eintritt: ab 17,50 Euro (+ Gebühren) im Vorverkauf.

Hier gibt es Karten:

Karten für die Saalbau-Veranstaltungen gibt es im Vorverkauf unter anderem an der Saalbaukasse (02302/581 2441), im Tourist- & Ticket-Service an der Marktstraße 7, ( 02302/19433), im Online-Ticket-Shop des Kulturforums (kulturforum-witten.de) sowie an allen bekannten CTS-VVK-Stellen.

Zum Vorverkaufspreis (VKK) kommen in der Regel Gebühren hinzu. Das Saalbau-Programm findet man auch unter www.kulturforum-witten.de.

