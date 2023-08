Wittener Ruhrstraße am Café del Sol bald halbseitig gesperrt

In diesem Bereich der Ruhrstraße am Café del Sol in Witten ist demnächst eine halbseitige Sperrung vorgesehen.

Witten. Eine Baustelle jagt die nächste: Am Montag (21.8.) wird die Ruhrstraße beim Café del Sol halbseitig gesperrt. Autofahrer aufgepasst.

Die Open Grid Europe (ehemals E.ON Ruhrgas) verlegt in der Zeit ab Montag, 21. August, bis zum 15. September eine Gasleitung in der Ruhrstraße. Betroffen ist der Bereich in Höhe des Café del Sol. Vorgesehen ist eine halbseitige Fahrbahnsperrung stadtauswärts, kurz vor der Einmündung Am Mühlengraben bis zur Kreuzung Wetterstraße.

Das bringt einige Änderungen mit sich. So muss der Verkehr stadtauswärts während der Bauzeit von der Ruhrstraße nach links bzw. von der Gasstraße geradeaus über die Wetterstraße und von da über den Ruhrdeich umgeleitet werden. Damit auch Lkw am Ende der Wetterstraße nach rechts und links auf den Ruhrdeich einschwenken können, wird die Einmündung Wetterstraße/Ruhrdeich dort zur Einbahnstraße. Heißt: Wer zum Hohenstein will, fährt über Ruhrdeich, Ruhrstraße und Wetterstraße „einmal um den Pudding“.

Eine Umleitung wird ausgeschildert. Der Verkehr stadteinwärts ist nicht betroffen. Eine Vollsperrung, nur um in kürzerer Zeit fertig zu werden, sei keine Option gewesen, so die Stadt.

