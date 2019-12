Wittener Ruhrbühne macht märchenhaftes Familien-Theater

Witten. Premiere bei der Ruhrbühne Witten: „Das Hexenhaus im Herrenholz“ kam bei Klein und Groß gut an. Das liegt am gewissen Etwas des Amateurtheaters.

Es ist erst ein paar Wochen her, da zeichnete die SPD die Ruhrbühne für ihr ehrenamtliches Engagement aus. Die Bürger wissen das Amateur-Theater einfach zu schätzen. Auch an diesem Premieren-Abend erscheinen viele Zuschauer, vor allem Familien mit Kindern. Denn wie jedes Jahr zur Adventszeit haben sie hier am Crengeldanz ein Märchen einstudiert.