Wittener rammt in Velbert mit seinem SUV drei Fahrzeuge

Ein Wittener ist in Velbert von der Fahrbahn abgekommen und hat drei parkende Fahrzeuge beschädigt.

Witten/Velbert. Ein Wittener (66) hat in Velbert die Kontrolle über seinen SUV verloren. Er stieß mit drei parkenden Autos zusammen. Sachschaden bei 25.000 Euro.

Ein Mann aus Witten ist am Freitagabend (14.4.) in Velbert aus bisher ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen und ist mit gleich drei geparkten Fahrzeugen zusammengestoßen. Der 66-jährige wurde glücklicherweise nur leicht verletzt, es entstand jedoch hoher Sachschaden. Die Polizei ermittelt zum Unfallhergang.

Gegen 19.10 Uhr befuhr der Wittener mit seinem Mercedes Benz GLS 350d die Wülfrather Straße in Richtung Velbert-Tönisheide. Nach Zeugenangaben hatte er die Absicht, im Kreuzungsbereich auf die Nevigeser Straße Richtung Velbert-Zentrum abzubiegen. Aus bisher ungeklärter Ursache geriet er bei dem Abbiegemanöver in den Gegenverkehr der Nevigeser Straße und führte eine Gegenlenkbewegung aus, in dessen Folge er nach rechts von der Fahrbahn abkam.

Drei parkende Fahrzeuge am Fahrbahnrand stark beschädigt

Der Wittener krachte mit seinem SUV zunächst in einen am Fahrbahnrand geparkten Renault Clio. Anschließend stieß er gegen einen Mercedes Benz C180, welcher durch die Wucht des Aufpralls um die eigene Achse gedreht und gegen einen vor ihm geparkten VW Up geschoben wurde.

Alle beteiligten Fahrzeuge wurden durch den Zusammenstoß schwer beschädigt. Sowohl das Unfallfahrzeug selbst, als auch der Clio waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Polizei schätzt den entstandenen Gesamtschaden auf mindestens 25.000 Euro.

Der 66-jährige Fahrzeugführer wurde glücklicherweise nur leicht verletzt. Nach einer medizinischen Erstversorgung durch die alarmierten Rettungskräfte brachten diese ihn zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus.

Polizei sucht Zeugenhinweise

Die Polizei geht nach dem Stand erster Ermittlungen davon aus, dass der Wittener vermutlich aufgrund eines körperlichen Mangels die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und den Unfall verursachte. Der Führerschein des 66-Jährigen wurde sichergestellt und weitere Ermittlungen zur Klärung des Unfallhergangs eingeleitet.

Zeugen, die sachdienliche Angaben tätigen können, werden gebeten, sich jederzeit mit der Polizei Velbert, Telefon 02051 / 946 6110, in Verbindung zu setzen.

