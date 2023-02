Wittener Polizei sucht Wagen mit verschiedenen Kennzeichen

Witten. Als auffiel, dass sein Wagen unterschiedliche Kennzeichen trug, beging ein Mann in Witten Fahrerflucht. Nun sucht die Polizei dringend Zeugen.

Bei einem Verkehrsunfall am Montag (13.2.) in Witten ist ein Mann aus Bochum leicht verletzt worden. Die Polizei sucht nun einen beteiligten Autofahrer sowie weitere Zeugen.

Der 48-jährige Bochumer fuhr gegen 13.30 Uhr mit seinem Auto auf der Dortmunder Straße in Richtung Innenstadt. Da er an der Kreuzung links in die Stockumer Straße abbiegen wollte, ordnete er sich auf der Linksabbiegerspur ein. Der Bochumer wartete dort hinter einem anderen Pkw an der roten Ampel, als ein von hinten kommendes Auto auf sein Heck auffuhr. Bei der Kollision wurde der 48-Jährige leicht verletzt.

Autofahrer flüchtete in Richtung Annenstraße

Die beiden Fahrzeugführer stiegen aus und einigten sich darauf, in die nahe gelegene Droste-Hülshoff-Straße zu fahren, um sich um die Unfallaufnahme zu kümmern. Als der Bochumer dort Fotos von den Unfallschäden machte, fiel ihm auf, dass das andere Fahrzeug vorne und hinten verschiedene Kennzeichen angebracht hatte. Als er den Fahrzeugführer darauf ansprach, stieg dieser ins Auto, bog rechts in die Stockumer Straße ein und flüchtete anschließend Richtung Annenstraße.

Bei dem Auto handelt es sich um einen schwarzen Skoda Fabia. Die Zeugen beschreiben den flüchtigen Autofahrer folgendermaßen: etwa 50 Jahre alt, ca. 1,80 m groß, sehr schlank, helle graue Haare und Brille. Er habe mit russischem oder polnischem Akzent gesprochen. Das Verkehrskommissariat ermittelt und bittet den Unfallfahrer sowie weitere Zeugen, sich unter der Rufnummer 0234 909-5206 zu melden.

