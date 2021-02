Wittener Pflegekräfte erhalten Astra-Zeneca-Impfstoff

Witten. Ab Freitag erhalten Pflegekräfte und Mitarbeiter des Rettungsdienstes den Impfstoff von Astra-Zeneca. So kommen sie an Termine im Impfzentrum.

Im Impfzentrum des Ennepe-Ruhr-Kreises wird am Freitag erstmals der Impfstoff von Astra-Zeneca verimpft. Bis zum 22. Februar hat das Land die Lieferung von insgesamt 2200 Dosen angekündigt. Mit Blick auf die überarbeitete Impfverordnung können damit Mitarbeiter der ambulanten Pflegedienste und des Rettungsdienstes geimpft werden.

Das Impfzentrum in Ennepetal ist auch Anlaufpunkt für die Wittener Impflinge. Foto: Bastian Haumann / FUNKE Foto Services

Den Zugriff erhalten die Arbeitgeber und Träger per Link, der ihnen per Mail zugeschickt wurde. Die einzelnen Beschäftigten müssen nicht aktiv werden. Pflegedienste, die noch nicht angeschrieben worden sind, sind aufgerufen, sich zeitnah beim Impfzentrum zu melden.

„Seit dem Zeitpunkt, an dem absehbar war, dass Astra-Zeneca nur für Menschen unter 65 Jahren genutzt werden soll, haben wir unsere Vorbereitungen entsprechend gestaltet und Pflegedienste und Rettungsdienst in den Fokus genommen“, berichtet Jana Ramme, Impfkoordinatorin im Schwelmer Kreishaus. In die Tat umgesetzt werden die Pläne ab Freitag.

Dann öffnen sich vormittags an sieben Tagen in der Woche die Türen des Impfzentrums für die Beschäftigten der genannten Berufsgruppen. Für sie haben die Verantwortlichen Terminblöcke außerhalb der Öffnungszeiten für die ab 80-jährigen freigeschaltet.

Terminvergabe diesmal nicht über die Hotline der KVWL

„Um das Vereinbaren der Termine möglichst einfach, online und zuverlässig zu gestalten, haben wir uns eine eigene, vom System der Vergabe für die ab 80-jährigen unabhängige Lösung gebastelt. Dabei haben wir auf die Software zurückgegriffen, die im Straßenverkehrsamt für diese Zwecke im Einsatz ist“, erläutert Daniela Heiermann, verantwortliche Mitarbeiterin der Datenverarbeitung der Kreisverwaltung.

