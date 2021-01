Gott & die Welt Wittener Pfarrer mahnt zur Barmherzigkeit auch in der Krise

Witten. Pfarrer Burckhard Zühlke aus der Ev.-Luth. Kreuzgemeinde Witten schreibt in der Rubrik "Gott und die Welt" über die Jahreslosung 2021.

„Sei doch mal spontan!“ „Freu dich doch!“ „Lach doch mal!“ – Würde ich ja gerne, aber ich kann nicht zaubern? Auch die Jahreslosung 2021 fordert auf: „Seid barmherzig!“ Ja, unbedingt! Einander mitfühlend begegnen; zurückhaltend und zuvorkommend sein. Das fällt uns gelegentlich schwer.

Im ursprünglichen Text der Losung steht: „Werdet barmherzig!“ Bemüht euch wenigstens! Das kann anstrengend sein, kann uns aber auch mehr oder weniger gelingen!

Darum: „Werdet barmherzig.“ Gewiss, Gott begegnet uns Menschen „barmherzig,“ liebevoll, warmherzig und bedingungslos. Das mag uns motivieren, selbst auch barmherzig mit anderen umzugehen: „Werdet barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist!“ Was „barmherzig“ bedeuten kann, lesen wir ein paar Zeilen später: „Richtet nicht!“ „Verdammt nicht!“ „Vergebt euch gegenseitig!“

Wer selbst erlöst ist, muss niemanden mehr verdammen

Wer selbst von Gott freigesprochen wurde, muss andere nicht mehr richten. Wer selbst erlöst ist, muss niemanden mehr verdammen. Wer selbst Vergebung erlebt hat, kann anderen auch vergeben, über Fehler hinwegsehen und sie nicht ausschlachten. Auch diese Corona-Zeiten werden uns zunehmend fordern, „barmherzig“ miteinander zu sein. Die Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie schränken Freiheiten ein und unterbinden Kontakte. Sie verärgern manchen und machen Menschen einsam. Die Einschränkungen sind vielfältig, werden in diesen Tagen verschärft und tun je länger je mehr weh.

Und doch sollten wir „barmherzig“ bleiben mit denen, die diese Maßnahmen beschließen und durchsetzen. Die Pandemie lässt sich bisher kaum anders in die Schranken weisen. So wäre es angemessen, auch mit denen „barmherzig“ zu sein, die in dieser Pandemie für das Wohl aller Menschen verantwortlich sind und unpopuläre Entscheidungen treffen und umsetzen. Für jeden von uns mag das bedeuten, verantwortungsvoll zu unterstützen: „Werdet barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist.“

Pfarrer Burckhard Zühlke

Ev.-Luth. Kreuzgemeinde Witten

