Wittener Musiker liefert schräge Texte im Maschinchen Buntes

Das Maschinchen Buntes an der Ardeystraße 62 in Witten serviert im Dezember wieder „Handgemachtes“.

Witten. Bald serviert das Maschinchen Buntes wieder „Handgemachtes“. Zu Gast ist ein Wittener Bluesmusiker, der sich jetzt im Texten versucht.

In der Reihe „Handgemachtes – Musik zum Genießen“ wird im Maschinchen Buntes am Donnerstag, 15. Dezember, ausnahmsweise mal eher nebenher musiziert. Zu Gast ist Klaus Kahnert, Ex-Elektriker, Philosoph, Sinnverdichter, Wittener und seit fast 35 Jahren als Bluesmusiker auf vielen Bühnen unterwegs – unter anderem war er Gitarrist der Ruhrpott-Kult-Band Koslowski.

Klaus Kahnert tritt am 15. Dezember im Maschinchen Buntes auf. Foto: privat

Nun versucht er sich ganz allein auf einer kleinen Bühne, ohne Band, mit nur wenig Musik, aber reichlich Text und viel Respekt vor der Situation. Garniert werden die Wörter und Sätze mit Fotos und der einen oder anderen Gitarreneinlage. Titel der Veranstaltung: „Erstes Programm – Bluësie und Prosaik“.

Für Wittener, die Fritz Eckenga mögen

Interessieren dürfte das Programm Menschen, die Freude an Texten z. B. von Fritz Eckenga, Thomas Gsella, Robert Gernhardt, Günter Nehm oder auch Erich Kästner haben, so Kahnert. Er hat übrigens auch ein Buch geschrieben, das noch einen Verlag sucht: „Dichte Dinge“. Vielleicht liest er daraus, vielleicht schreibt er an dem Abend aber auch daran weiter. Das Buch enthält unterhaltsame Kurzprosa, kurze Ausflüge in die Nonsens-Literatur sowie komische und merkwürdige Gedichte.

Mit Sprachgefühl und Humor spinnt Klaus Kahnert ein in kurzer Prosa gehaltenes Textgewebe um seine Gedichte herum – gleichsam als roten Faden, der die angebliche Entstehungsgeschichte seiner poetischen Erzeugnisse erzählt. Interessierte können schon mal bei Instagram schnuppern: Unter dem Anagramm „Lars Knuthake“ präsentiert Kahnert sich seit Herbst 2021 hier mit Bild- und Dichtungswerkstatt. Der Eintritt im Maschinchen ist frei. Einlass ist ab 19, Beginn um 20 Uhr.

