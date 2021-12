Wittener Mountainbike-Verein lädt zum Spendenradeln ein

Mountainbiken in den Wittener Wäldern ist sehr beliebt. An fünf Tagen gibt’s für jeden gefahrenen Kilometer eine Spende für Kinder – der Wittener Verein Happy Trail Friends macht’s möglich.

Witten. Wer auf dem Rad aktiv sein möchte, kann seine Tour aufzeichnen und so Spenden sammeln. Die Happy Trail Friends aus Witten bieten auch Touren an.

Während die vielen Leckereien zur Weihnachtszeit für das ein oder andere Kilo mehr auf den Hüften sorgen, hat der Wittener Mountainbike-Verein Happy Trail Friends eine Lösung parat. Innerhalb einer knapp einwöchigen Spendenaktion zwischen dem 25. und 31. Dezember können Teilnehmer die überflüssigen Pfunde auf dem Fahrrad abtrainieren und Sport für den guten Zweck treiben. Lokale Unternehmen wie der Entsorger AHE unterstützen das Spendenradeln mit einem Betrag pro gefahrene Kilometer.

Ziel des Spendenradelns ist es, Geld für die Vereine Ruhrtal Engel und Pro Kid zu sammeln, die sich in der Region für die Jugendförderung einsetzen. „Wir sehen uns als Verein in der sozialen Verantwortung, Jugendliche nicht nur sportlich, sondern auch darüber hinaus zu unterstützen. Da sich unsere Mitgliederanzahl in diesem Jahr um fast 200 Mitglieder erhöht hat, hoffen wir, dass ein sportlicher Betrag zustande kommt”, sagt Constantin Tillmann, 2. Vorsitzender der Happy Trail Friends.

Organisierte Fahrten an fünf Tagen

Dabei kann jeder Teilnehmer seine Kilometer zu jeder beliebigen Zeit fahren. Für das gemeinsame Erlebnis bietet der Verein auch an fünf Tagen organisierte Fahrten an. Diese variieren zwischen Mountainbike-Ausfahrten, Gravel- oder Rennrad-Touren. Die gefahrene Distanz wird über die Sport-App „Strava“ aufgezeichnet. Die drei Sportler mit der größten gefahrenen Distanz können sich zudem über Sachpreise des Wittener Fahrradladens „Metal Motion Bikes“ freuen, der die Aktion als Partner des Vereins unterstützt. Auch die Vereine Mountainbike Club Bochum und die Dead Pedal Society des TuS Iserlohn 1846 werden die Aktion mit ihren Kilometern unterstützen.

Das Fahren für diese Aktion ist dabei nicht auf die Mitglieder der Vereine beschränkt. Jeder, der das Spendenradeln unterstützen möchte, kann sich auf der Seite des Happy Trail Friends informieren.

