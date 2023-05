Wittener „Markt der Ausbildung“ lockt mit freien Stellen

Der Markt der Ausbildung geht in Witten in diesem Jahr bereits in die zehnte Runde. Zahlreiche Wittener Unternehmen sind auch diesmal wieder auf der Ausbildungsmesse vertreten.

Witten. Die Wittener Ausbildungsmesse geht in die nächste Runde. Wer in diesem Jahr noch keinen Ausbildungsplatz hat, könnte dort fündig werden.

Bereits zum zehnten Mal richtet die IHK Mittleres Ruhrgebiet in Zusammenarbeit mit Wittener Unternehmen den Markt der Ausbildung aus. Am 16. Juni können sich Jugendliche zwischen 15:30 und 19 Uhr auf dem Gelände der Deutschen Edelstahlwerke in der „Karriere Werkstatt“ (Herbeder Str. 39) über mögliche Ausbildungsstellen informieren.

Laut einer Pressemitteilung der Stadt sind knapp 50 Unternehmen aus Witten und den Nachbarstädten in diesem Jahr auf der Ausbildungsmesse vertreten. Sie stammen aus unterschiedlichen Branchen – darunter aus der Industrie, dem Gewerbe, der Dienstleistung und dem Handwerk. Sie bieten rund 400 Ausbildungsplätze und zum Teil auch Praktikumsplätze in über 100 Berufsfeldern an.

Über 170 Ausbildungsstellen sind 2023 in Witten noch unbesetzt

Auch wer noch in diesem Jahr eine Ausbildungsstelle sucht, könnte auf der Messe fündig werden. Allein über 170 freie Plätze gibt es laut Stadt noch in diesem Jahr.

Organisiert wird die Veranstaltung von einem Team, bestehend aus den Stadtwerken Witten, der Stadt Witten, der IHK Mittleres Ruhrgebiet, der „Karriere Werkstatt“ der Deutschen Edelstahlwerke sowie den Kooperationspartnern Sparkasse Witten, Deutsche Edelstahlwerke (DEW) und dem Berufskolleg Witten.

