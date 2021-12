Lungenexperte der Uni berät Bundesregierung in Corona-Fragen

Prof. Dr. Christian Karagiannidis von der Universität Witten/Herdecke wurde in das Corona-Expertengremium der Bundesregierung berufen.

Witten. Große Ehre für einen Lungenexperten der Uni Witten. Prof. Christian Karagiannidis wird die Bundesregierung künftig zu Corona-Maßnahmen beraten.

Der Lungenexperte der Uni Witten/Herdecke, Prof. Dr. Christian Karagiannidis, wird die Bundesregierung künftig zu Corona-Maßnahmen beraten. Der 48-Jährige ist in das neue 19-köpfige Gremium von Expertinnen und Experten im Bundeskanzleramt berufen worden.

Der Facharzt für Innere Medizin, Pneumologie und Intensivmedizin wurde 2016 auf die erste Professur für extrakorporale Lungenersatztherapie an der Uni berufen, also eine Therapie außerhalb des Körpers. In dem zur Universität gehörenden Krankenhaus Köln-Merheim der Kliniken der Stadt Köln leitet er das ECMO-Zentrum der Lungenklinik. Dort wird künstlich der Gasaustausch vorgenommen, den sonst die gesunde Lunge bewältigt.

Karagiannidis ist außerdem seit 2020 Präsident der Deutschen Gesellschaft für Internistische Intensivmedizin und Notfallmedizin und medizinisch-wissenschaftlicher Leiter des DIVI-Intensivregisters, einer Echtzeit-Datenerfassungsumgebung für Intensivbettenkapazitäten und Fallzahlen für Deutschland.

Wittener Professor nimmt Aufgabe „mit Dankbarkeit und Demut“ an

„Das Expertengremium berät die Bundesregierung über aktuelle wissenschaftliche Erkenntnisse zum Coronavirus und erarbeitet auf dieser Grundlage Empfehlungen für die Pandemiebewältigung. Hierbei sind neben medizinischen und ethischen Fragestellungen insbesondere auch die Folgen von Pandemiebewältigungsmaßnahmen zu berücksichtigen, kündigte die Bundesregierung in einer Pressemitteilung zu den Aufgaben des Gremiums an.

„Es ist für mich und damit auch für mein gesamtes klinisches und wissenschaftliches Umfeld eine große Ehre und ich nehme die Aufgabe mit Dankbarkeit und Demut an. Vor uns liegen herausfordernde Wochen, die ein schnelles Handeln auf wissenschaftlicher Grundlage erfordern. Und das mehr denn je“, sagt Prof. Karagiannidis zu seiner Berufung.

Für die Universität Witten/Herdecke freut sich der Präsident Martin Butzlaff über diese Berufung: „Professor Karagiannidis ist nicht nur ein hervorragender Arzt und klinischer Lehrer für unsere Studierenden, sondern vor allem auch ein hoch kompetenter, engagierter und besonnener Wissenschaftler. Seine Daten-Analysen zum Verlauf der Pandemie und zu der Entwicklung auf den Intensivstationen sind wichtige Bausteine für gut begründete politische Entscheidungen – und die müssen in den vor uns liegenden denkbar komplexen Wochen immer wieder neu und sehr zeitnah gefällt werden.“

