Wittener Kukloch feiert Geburtstag mit großem Festival

Moderiert das Kukloch-Festival in Witten: „Nachtschnittchen“-Chef Helmut Sanftenschneider, hier auf der Bühne beim Hattinger Altstadtfest.

Witten. Das Team hat zum kleinen Kukloch-Jubiläum in Witten viel auf die Beine gestellt. Es gibt nicht nur Musik und Cocktails. Hier das Programm.

Das Kukloch in Witten-Stockum wurde vor 15 Jahren aus der Taufe gehoben. Zur Feier des Tages findet am Samstag, 29. Juli, ein Festival im Pfarrgarten von St. Maximilian Kolbe an der Hörder Straße 364 statt. Los geht es um 14 mit einem Rudelsingen. Bis 21.30 Uhr geben sich fünf Künstlerinnen und Künstler sowie eine Familienband ein Stelldichein.

Gemeindereferent Dieter Fender freut sich, dem Publikum ordentlich was bieten zu können. „Wir haben für das Festival richtig viel Geld vom Erzbistum Paderborn bekommen.“ Fast 10.000 Euro seien es gewesen. Außerdem hätten sich Ostermann und die Dörken-Stiftung spendabel gezeigt.

Das Programm in Witten-Stockum startet mit Rudelsingen

Das Festival beginnt mit dem Rudelsingen. Gitarrist Roman Ronzon, der die Gründung des Kukloch einst mit vorangetrieben hat, sowie Matthias Reffken und Dieter Fender laden das Publikum zur Einstimmung mit bekannten Liedern aus verschiedenen Jahrzehnten der deutschsprachigen Liedermacherei zum Mitträllern ein.

Singer-Songwriterin Fee Badenius tritt ab 19 Uhr beim Kukloch-Festival in Witten auf. Foto: Bastian Haumann / FUNKE Foto Services

Um 15 Uhr tritt die gebürtige Wittenerin Eva Kalien auf. Ihre Lieder sind Streifzüge durchs Leben und laden zum Träumen ein. Ihr folgt um 16.15 Uhr Matthias Held auf die Bühne. Er leitet den Chor Kinereth der Rüdinghauser Pius-Gemeinde und kann sein Studium des Jazz-Gesangs nicht verleugnen. Liedermacher Stefan Noelle aus München zeigt sich ab 17.30 Uhr als „Wortjongleur und Menschenfreund“. Nicht fehlen darf auch Fee Badenius. Die Wittener Musikerin ist ab 19 Uhr zu hören – mit lustigen und poetischen Geschichten. „Die Feuersteins“ bilden ab 20.30 Uhr den Abschluss. Die Familien-Band aus Bochum bietet einen bunten und tanzbaren Mix. Entertainer und Komiker Helmut Sanftenschneider – bekannt aus der Show „Nachtschnittchen“ – übernimmt die Moderation.

Waffeln, Cocktails, Grillwurst und noch mehr

Dazu gibt’s ein Rahmenprogramm. Der Togo-Verein aus Stockum ist mit Infostand und Waffeln vertreten. Die Ukraine-Gruppe aus Annen bietet Infos, Deko-Artikel und ukrainisches Gebäck. Eine Künstlerin malt mit großen und kleinen Besuchern. Im Flur hängt eine Ausstellung. Das Team der Kleiderkammer mixt Cocktails, das „Erwärmt Euch“-Team der winterlichen Aktion grillt Würstchen, der Stockumer Männerkochclub serviert Paella, eine syrische Familie präsentiert arabische Spezialitäten.

„Außerdem haben wir 30 Beach-Liegestühle bestellt“, so Dieter Fender. Falls es regnet, gibt es Pavillons. Bei Gewitter ziehen alle in den Gemeindesaal oder die Kirche um. Doch das muss hoffentlich nicht sein. „Auf jeden Fall“, so Fender, „machen wir’s uns richtig gemütlich“.

Die Tageskarte kostet 15 Euro, Kinder bis 14 Jahre haben freien Eintritt. Kartenvorverkauf: in allen kath. Pfarrämtern, im Ev. Pfarramt Stockum und Annen, bei Stockum Optik und in der Bücherei St. Joseph in Annen. Weitere Info: kukloch-in-witten.de.