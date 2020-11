Wittener Künstler präsentieren ihre Werke in Schaufenstern

Witten. Zwei Fliegen mit einer Klappe will das Projekt Art_EN schlagen. Es soll Künstler und den Handel vor Ort unterstützen. Das ist die Idee.

18 Schaufenster, 18 ganz besondere, individuelle Hingucker: Das Projekt Art_EN ist gestartet. Das Ziel: Einzelhandel und Kunstschaffende zum beiderseitigen Nutzen zusammenbringen, indem Kunstwerke in Schaufenstern vorgestellt und zum Kauf angeboten werden. So soll mit einem Projekt gleich zwei Gruppen geholfen werden, die von den Corona-Beschränkungen hart getroffen sind.

„Diese Kooperation ist eine sehr schöne Idee, die Innenstadt attraktiver zu machen“, sagt Bürgermeister Lars König. Er appelliert an die Wittener: „Lokalen Einzelhandel und lokale Künstler können wir am besten stärken, wenn wir vor Ort einkaufen.“ Der Anstoß für das Projekt, das in allen Städten des Ennepe-Ruhr-Kreises stattfindet , kam von der EN-Agentur. Vor Ort in Witten haben die Wirtschaftsförderung und das Kulturbüro eng zusammengearbeitet und ihre jeweiligen Kontakte genutzt.

In Witten stellen 18 Künstler ihre Werke aus

Sowohl Einzelhandel als auch Kunstschaffende freuen sich über diese ungewöhnliche Zusammenarbeit. Milena Schomann, die in der Einhorn-Apotheke ausstellt, vermisst den Kontakt mit Menschen für ihre Arbeit. „Nicht nur, solange Menschennähe bei der Kunstbetrachtung unerwünscht ist, bietet Art_EN mir gute Möglichkeiten, meine Arbeit zu präsentieren“, so die Wittener Künstlerin. Auch Julian Graßhoff, Geschäftsführer des Backhaus Bahnhofstraße , der einen Platz für ein Gemälde zur Verfügung stellt, sagte, er freue sich, mit solchen Aktionen die Wittener Innenstadt zu beleben.

In Witten stellen 18 Künstler ihre Werke aus, 15 davon in der Innenstadt, zwei in Herbede, einer in Heven. Eine Übersicht über alle beteiligten Ladengeschäfte und Künstler im Kreis gibt es im Netz auf art-en-de. Der Flyer mit den Wittenern ist auf witten.de veröffentlicht. Die Aktion läuft bis zum 13. Dezember.