Wittener können im Bebbelsdorf kostenfrei Laub abgeben

An der Umladeanlage im Bebbelsdorf in Witten wird Laub angenommen.

Witten. Fünf Tage lang läuft die Aktion, bei der Wittener kostenlos Laub abgeben können. Es gibt aber Bedingungen.

Der Ennepe-Ruhr-Kreis wird in diesem Jahr zum zweiten Mal kostenfrei Laub annehmen. Die Aktion läuft vom 6. bis 10. Dezember. In dieser Zeit können Bürger die Umlageanlagen in Witten (Bebbelsdorf 73) und Gevelsberg (Hundeicker Str. 24-26) ansteuern.

In Witten sind die Tore montags bis freitags von 8 bis 16.30 Uhr und samstags von 9 bis 12 Uhr geöffnet, in Gevelsberg montags bis freitags von 13 bis 16.30 Uhr und samstags von 9 bis 12 Uhr. Eine vorherige Terminvereinbarung ist für die Abgabe von Laub nicht erforderlich.

Abgabe von Gartenabfällen ist weiterhin kostenpflichtig

Die Kreisverwaltung weist ausdrücklich auf Folgendes hin: Das Angebot gilt nur für Laub. Sonstige Gartenabfälle, Grünschnitt oder mit Grünschnitt vermischtes Laub sind auch während der Herbstlaubaktion kostenpflichtig. Die Mitarbeiter an den Umladeanlagen werden Laubanlieferungen entsprechend kontrollieren.

Fragen zur Herbstlaubaktion oder zum Thema Abfallentsorgung beantworten Svenja Wollmer-Rügger, Telefon 02336/93 2332 und Karina Birka, Telefon 02336/93 2331.

