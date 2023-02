Wittener Grüne fordern: Weniger Hitze durch Großbetriebe

Blick auf die Deutschen Edelstahlwerke in Witten. Der Betrieb liegt dicht an der Innenstadt. Die Grünen fordern mehr Maßnahmen zur Hitzereduktion auf der siedlungsnahen Fläche.

Witten. Die Grünen wollen, dass Großbetriebe in Witten mehr gegen die Hitzeentwicklung auf ihrem Gelände tun. Es geht vor allem um drei Unternehmen.

Mittels Klimafolgenanpassungskonzept will Witten die Hitzeentwicklung in der Innenstadt reduzieren. Die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen setzt sich nun dafür ein, dass nah an Wohngebieten liegende Unternehmen in Zukunft weniger Wärme abstrahlen sollen. Dafür schlagen die Politiker einige Maßnahmen vor.

Die Grünen beziehen sich vor allem auf drei große Wittener Betriebe: den Industrieanlagenanbieter ZF an der Pferdebachstraße, die Deutsche Bahn mit ihrem Gelände hinter dem Hauptbahnhof sowie die Deutschen Edelstahlwerke am Ruhrdeich.

Wittener Ratsmitglied: Dächer begrünen oder hell streichen

Deren Betreiber sollen sowohl informiert und beraten, als auch bei der Umsetzung entsprechender Maßnahmen unterstützt werden. Ratsmitglied Ralf Schulz betont: „Außer der dringend nötigen Begrünung von Dächern und Fassaden gäbe es auch ganz einfache und kostengünstige Maßnahmen, wie das Streichen von Gebäudedächern und Freiflächen in einer hellen Farbe.“ Dies würde aufgrund der weitläufigen Flächen der Gebiete zu einer erheblichen Verringerung der Wärmeaufnahme führen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Witten