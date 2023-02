Blaulicht Wittener greift Polizisten in Hagen an und wird eingewiesen

Witten/Hagen. Ein Ausflug nach Hagen endete für einen Mann aus Witten in der Psychiatrie. Zuvor soll er Einsatzkräfte der Polizei angegriffen haben.

Ein 54-jähriger Mann aus Witten hat am Dienstag, 31. Januar, gegen 10.30 Uhr auf dem Berliner Platz in Hagen-Mitte Beamte der Landes- und Bundespolizei angegriffen. Der Mann sei zuvor aufgrund seines Verhaltens auffällig geworden, so die Polizei.

Wittener reagiert aggressiv

Die Einsatzkräfte boten dem Wittener Hilfe an, der aber reagierte sofort aggressiv und soll versucht haben, die Beamten mit seinem Einkaufswagen zu bewerfen. Als der Mann in einen alarmierten Rettungswagen einsteigen sollte, habe er die Polizisten beleidigt und nach ihnen getreten.

Da es erste Hinweise auf eine psychische Erkrankung gab, wurde der Mann zwangseingewiesen, heißt es. Zudem erhielt der 54-Jährige Anzeigen wegen Widerstands, Bedrohung und Beleidigung. Alle Einsatzkräfte blieben unverletzt und konnten ihrem Dienst weiter nachgehen.

