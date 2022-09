Wittener gestoppt: Polizei findet Drogen bei Kontrolle

Witten/Hagen. Eine Kleinigkeit bringt einem Wittener großen Ärger. Er hatte beim Verlassen eines Kreisverkehrs nicht geblinkt. Und Drogen im Auto.

Kleine Ursache, große Wirkung: Nur weil er einen Kreisverkehr verließ, ohne zu blinken, wurde ein Wittener am Dienstagnachmittag (20.9.) von der Polizei gestoppt und kontrolliert. Nun droht ihm ein Strafverfahren.https://www.waz.de/staedte/witten/wittener-mit-schlagstock-unterwegs-polizei-erwischt-ihn-id236470285.html

Cannabis-Geruch drang aus Auto des Witteners

Denn als der 39-jährige Fahrer die Seitenscheibe seines Autos herunterließ, kam den Beamten ein starker Geruch nach Cannabis entgegen. So meldet es die Polizei. Ein freiwilliger Drogenvortest ergab, dass der Mann Cannabis, Amphetamin, Methamphetamin, Kokain und Opiate konsumiert hatte. Auch ein Atemalkoholtest schlug an und zeigte einen Wert von 0,1 Promille an.

Der Wittener hatte zudem Amphetamine, Methamphetamin und weitere Drogen in kleinen Mengen bei sich. Der 39-Jährige gab an nicht zu wissen, woher die Betäubungsmittel stammen. Der Wittener musste eine Blutprobe abgeben, ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und er erhielt eine Strafanzeige. Die Polizisten stellten die Betäubungsmittel sicher.

